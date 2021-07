Toni Martínez perspetiva a nova época: «Queremos ser felizes»

Toni Martínez partilhou com os adeptos o sentimento de regressar ao Olival para começar a pré-época. O avançado do FC Porto revelou a importância de trabalhar bem desde o primeiro dia para atingir os objetivos. "Desde que entrámos no balneário no primeiro dia é um momento muito importante, porque é quando tudo se inicia. Começamos um novo ano e queremos ser felizes", referiu o espanhol aos meios oficiais do clube.





O ponta-de-lança assumiu "muita vontade de começar já a nova época". "Não descansei quase nada, trabalhei para não perder a forma física e estou muito feliz por voltar. Mas o descanso é sempre preciso para voltar na nova época com mais força, tivemos muito tempo, seis semanas de férias, tínhamos de ter cuidado para voltarmos numa boa forma física", apontou, acrescentando que outra motivação que tem é conhecer "novos colegas".No vídeo publicado pelo FC Porto nas redes sociais pode ver-se Toni Martínez a dar as boas-vindas ao reforço Fábio Cardoso, tal como Romário Baró.