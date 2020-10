Toni Martínez pronto a correr 'como um louco'

A chegada de Toni Martínez ao FC Porto colocou sobre o avançado os holofotes da imprensa espanhola, como se pode comprovar pelas recentes entrevistas à ‘Marca’ e ao ‘AS’, dois dos maiores jornais do país vizinho, publicadas anteontem e ontem, respetivamente.

O ex-Famalicão garante estar pronto para o desafio, o maior da sua carreira até agora. “Trabalhei para isto, mas nem nos meus melhores sonhos imaginava que o salto chegaria tão rápido. É a recompensa de muito trabalho”, anotou ao ‘AS’, consciente de que terá de correr muito para superar Marega, Taremi ou Evanilson, rivais por um lugar no onze. “Começamos todos do zero. Sei que com o Sérgio Conceição temos de trabalhar. Quem trabalhar joga. Isso tenho-o claro. Vês a equipa a jogar e observas jogadores de grande nível a correr como loucos. Se queres ganhar, tens de correr mais do que os rivais. Se queres jogar, tens de correr mais do que os teus companheiros”, analisou Toni Martínez.

Apesar de só ter assinado pelos campeões nacionais nos últimos dias de mercado, há muito que preparava a mudança. “Vi os jogos todos, era uma motivação. Mal soube do interesse, comecei logo a lutar com o objetivo de jogar aqui”, admitiu.