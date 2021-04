Toni Martínez: «Quando entro é para dar o máximo, seja um minuto, sejam 10»

Toni Martínez foi o herói do FC Porto, marcando aos 90'+5 o golo do triunfo (2-1) frente ao Santa Clara. Após o encontro, o avançado espanhol lembrou que está ali para ajudar, quando é preciso.





"O golo é o reflexo do trabalho da equipa. Quando entro é para dar o máximo, seja um minuto, sejam 10… Entro em campo e acredito sempre até final. Não foi um jogo muito bom da nossa equipa. Houve os jogos das seleções e tivemos pouco tempo para preparar o jogo. Mas ficámos com os 3 pontos, que é o mais importante", começou por dizer, em declarações à Sport TV.Segue-se agora o jogo com o Chelsea, para a Liga dos Campeões, mas Martínez avisa: "Importante são todos os jogos, não podemos perder mais jogos na Liga e vamos lutar até ao último jogo. Estou muito feliz por ter contribuído com o golo. Marcar é o meu forte, porque sou avançado. Estou aqui para ajudar quando sou preciso. É o que tenho feito."