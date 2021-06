Toni Martínez revela o seu maior desejo: «Quero muito ser campeão no FC Porto»

Toni Martínez não conseguiu conquistar mais do que uma Supertaça na sua época de estreia no FC Porto, pelo que ficou um sabor a pouco. O espanhol não esconde que o seu maior desejo é conquistar o título nacional, para além dos outros troféus que os dragões vão disputar.





"Ser campeão no FC Porto é algo que quero muito, tal como afirmar-me na equipa. Quero jogar ainda mais do que joguei esta época e ajudar a equipa com golos. Só quero dar o meu melhor para a equipa e ajudar em tudo o que puder. Quero ser o mais útil possível. Queremos recuperar o título, mas também ganhar as taças. O que podemos prometer é que vamos lutar por todas as competições, que vamos dar tudo e que vamos entrar em todos os jogos para ganhar", revelou o espanhol, em entrevista à revista Dragões.O avançado dos dragões não escondeu a desilusão pela perda do título nacional e deixou um reparo à ação do VAR, considerando-se ele próprio prejudicado em mais do que uma vez."Há uma ferramenta nova, que é o VAR, que existe para rever todos os lances, mas nem sempre funcionou bem. Há, por exemplo, o meu golo em Moreira de Cónegos, no qual não se vê o pé do defesa nas repetições, em que marcam uma linha por cima do ombro... São pequenos detalhes que no final podem fazer toda a diferença, como foi nesse jogo. Só espero que daqui para a frente o VAR só seja utilizado para melhorar o futebol e não o contrário, mas são as tais coisas que não dependem de nós. Tive dois golos anulados, ambos contra o Moreirense, um por três centímetros e outro por dez. São os tais pequenos detalhes que podem fazer a diferença. Agora é arriscado festejar os golos e ter festejos como o meu em Moreira de Cónegos. É difícil marcar, festejar, pensar que vamos ganhar o jogo e depois há a decisão do VAR", recordou o avançado do FC Porto.