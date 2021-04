Toni Martínez sobre Zaidu: «É provavelmente o jogador mais rápido que já vi na minha vida»

Contratado no início desta temporada ao Famalicão, Toni Martínez junta já algumas boas memórias com a camisola do FC Porto.





Em entrevista divulgada esta quinta-feira pelo 'The Sportsman', o avançado espanhol de 23 anos foi convidado a revelar qual, entre os seus atuais companheiros de equipa, mais se destacam no balneário. "Zaidu Sanusi", respondeu prontamente o internacional sub-17 espanhol, justificando: "É o mais engraçado, está sempre a gozar com os colegas e com todos. É muito rápido também, muito provavelmente o mais rápido que eu já vi em toda a minha vida!", atirou.Pepe, defesa-central e capitão da equipa, também não ficou de fora das figuras destacadas por Toni Martínez. "Com Pepe, podemos aprender sempre um bocadinho todos os dias. Ele tem tido uma grande carreira e dez anos num dos melhores clubes do Mundo (Real Madrid); estar lá durante esse tempo já diz muito sobre ele", começou por dizer, acrescentando: "A carreira que ele tem com Portugal [Seleção Nacional] também. A personalidade dele é muito boa porque tenta sempre ajudar e mostrar o que se deve fazer não só dentro mas também fora de campo. É o mais importante, a personalidade dele", concluiu.