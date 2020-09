Trabzonspor aceita negociar Majid Hosseini

Majid Hosseini está no radar do FC Porto já “há vários meses” e, de acordo com Ahmed Agaoglu, não será pela mão do Trabzonspor que um possível negócio não se irá concretizar. “Existe uma negociação entre o agente e alguns clubes europeus. Um holandês e um português. Já sobre o FC Porto, está interessado no Majid há três ou quatro meses. Se essa mudança se concretizar, vai acrescentar valor ao jogador. Vai evoluir e vai ser bom. Se ele quiser sair, não lhe fecharemos a porta”, disse, em declarações à Antena 1, antes de elogiar o jogador.

“Ele tem um excelente caráter. É um grande jogador. Continua a ser o defesa-central da seleção iraniana. A adaptação dele à Turquia não foi fácil, mas acho que agora está pronto para uma mudança para o continente europeu. É uma boa pessoa e um excelente atleta”, apontou.