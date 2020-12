Transferência de Walter para o FC Porto investigada

O FC Porto emitiu ontem um comunicado, onde revela que a transferência de Walter para o clube, em 2010, está a ser alvo de investigação por parte das autoridades e que forneceu às mesmas os "originais dos documentos solicitados"





"Na manhã de hoje, foi solicitada a sua colaboração na recolha de elementos do envolvimento das empresas 'Convida Investimentos Imobiliários e Turísticos SA' e 'Pearl Design Holding Ltd' relativos à contratação do futebolista Walter Henrique Silva, em 2010", pode ler-se na nota dos dragões."A FC Porto, Futebol, SAD reafirma, mais uma vez, a sua total disponibilidade para colaborar com a Justiça", acrescenta o clube portista.