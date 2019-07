Trapp seduzido pelo seu ídolo

O FC Porto está a canalizar todos os esforços no sentido de garantir a contratação de Kevin Trapp para a baliza e, nesse sentido, a ‘RMC’ avançou, ontem, que Iker Casillas entrou em contacto com o guarda-redes alemão para o convencer a assinar pelos dragões, ele que é um dos ídolos de infância de Trapp.

De acordo com a mesma notícia, a maratona negocial continua e o Paris Saint-Germain já fez saber que quer mais do que os seis milhões de euros que a SAD portista ofereceu. Os franceses pedem um valor mais próximo dos 10 milhões, situação que obrigará a uma engenharia financeira por parte do FC Porto. É que, para além do valor do passe, há que levar também em conta o salário elevado do jogador.