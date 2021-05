Treinador do Grémio 'apresenta' Pepê ao FC Porto: «É um menino especial»

Não foi só com lágrimas que Pepê se despediu do Grémio. À emoção do adeus, o extremo que em breve vai aterrar no Porto também juntou a conquista do título de campeão gaúcho, logo numa final contra o rival de sempre Internacional. Um domingo especial e que ficou marcado, sobretudo, pela forma como o jovem se comportou depois do final da partida: enquanto todos comemoravam o título no belneário, Pepê ficou sozinho no terreno de jogo, beijou a relva, caminhou e sentou-se no muro que separa o campo das bancadas.





Na conferência de imprensa após a partida, o técnico Tiago Nunes teceu rasgados elogios ao atacante e afirmou que os adeptos do Grémio têm que demonstrar gratidão ao jogador pela dedicação no clube. E apresentou-o ao FC Porto. "Devem tratar com muito carinho o Pepê. Sempre que jogou foi com amor ao clube, jogando como titular ou entrando nos jogos. Quando eu cheguei ao clube, estava em processo de recuperação e com dores, de uma lesão. Jogou muitos jogos nas temporadas anteriores. Antes de entrar eu falei pra ele: 'Aproveita, porque talvez seja a última oportunidade que vais ter de jogar um Gre-Nal [Grémio-Internacional] na tua carreira.' Sabemos que o futuro a Deus pertence, mas é um jogo tão especial. Foi uma pena não fazer golo. Mas fez duas assistências não aproveitadas. É um menino especial", analisou o treinador.Já esta segunda-feira, Adriano Spadoto, agente do extremo, também abordou o fim da era Pepê em Porto Alegre e, na hora do balanço, elogiou a postura de Tiago Nunes por ter dado ao extremo a oportunidade de se despedir em campo. "Fechámos com chave de ouro, tetracampeão gaúcho, obrigado Grémio pela oportunidade e carinho de sempre. Além dos títulos, o Pepê deu retorno financeiro ao clube, deixámos as portas abertas. Queremos agradecer ao presidente Romildo Bolzan e à direção, em especial ao Carlos Amadeo, à equipa técnica e ao Renato Gaúcho, que deu a oportunidade. Não poderia deixar de mencionar aqui o professor Tiago Nunes, que foi homem para caramba ao chamar o Pepê, conversar com ele e dar-lhe a oportunidade de fazer esses dois jogos e fecharmos com este título. E à torcida tricolor jamais deixaria de agradecer", escreveu o empresário na sua conta de Instagram.