Treinador do Grémio diz contar com Pepê e tem dúvidas sobre o negócio com o FC Porto

Recém chegado ao Grémio, Tiago Nunes garante ainda não estar totalmente por dentro da situação de Pepê, que em fevereiro foi oficializado como reforço do FC Porto. O novo treinador do emblema brasileiro afirmou que "precisa entender melhor" a negociação pelo jogador, até porque conta com o jogador para os próximos tempos.





"O jogador está no departamento médico, mas está nos nossos planos. Quando estiver em condições de ser aproveitado, vamos olhar com bons olhos para ele", disse Tiago Nunes na conferência depois da vitória por 3-2 diante do Ypiranga, onde não pôde contar com Pepê. "Temos que entender melhor como foi construída a negociação com o Porto, saber exatamente quando ele tem que se apresentar", frisou o treinador.De recordar que Pepê já foi oficializado pelo FC Porto em fevereiro, mas vai permanecer no Grémio até dia 30 de junho. O extremo, de 23 anos, custou aos cofres portistas 15 milhões euros e ficou blindado com uma cláusula de 70 milhões. O clube gaúcho salvaguardou 12,5 por cento do valor de uma futura transferência.