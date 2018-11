Treinadores em paz: Abraço longo e conversa

Viveram de forma intensa os 90 minutos, esgrimiram argumentos nas respetivas conferências de imprensa, mas o ambiente entre Sérgio Conceição e Abel Ferreira é saudável. Depois de terem entrado num bate-boca na época passada, com o técnico portista, anteontem, até a levantar a questão se o seu homólogo arsenalista o cumprimentaria no final do duelo de ontem, Sérgio e Abel enterraram o ‘machado de guerra’ ainda antes do apito inicial.

Sérgio Conceição foi o primeiro a entrar em campo, logo a seguir às duas equipas terem pisado o relvado, e dirigiu-se de imediato ao seu banco de suplentes. Poucos segundos depois, Abel Ferreira também surgiu à boca do túnel do Estádio do Dragão, entregou o seu casaco a um elemento do Sp. Braga e seguiu em direção ao banco azul e branco. Ao aperceber-se da movimentação, Sérgio Conceição levantou-se e os dois técnicos cumprimentaram-se com um abraço até prolongado, em que se percebeu uma troca de palavras com alguns sorrisos à mistura.

Já no final da partida, em declarações ao Porto Canal, Sérgio Conceição revelou o teor da conversa, que fez referência a um artigo publicado por Record na sua edição de ontem. "Cumprimentou-me e disse que era sentido. Que era um miúdo em Penafiel, apanha-bolas no meu primeiro ano como profissional no clube. Disse que eu continuava a ser uma pessoa que admira. Pelos visto conhece-me e fico contente por isso", disse.