Treino do FC Porto contou com três miúdos da equipa B

O guarda-redes Francisco Meixedo, o médio Fábio Vieira e o avançado João Mário foram as novidades a registar no treino desta quarta-feira da equipa principal do FC Porto. Sérgio Conceição chamou os três jovens que habitualmente se exercitam com a formação B portista às ordens de Rui Barros.





No site oficial dos azuis e brancos pode ler-se que Conceição dividiu o plantel em três grupos e que não há ninguém inscrito no boletim clínico.Os líderes do campeonato nacional voltam aos treinos amanhã, a partir das 8h45.