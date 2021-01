Treino no final para alguns

A noite estava fria e a vontade não seria muita, mas no FC Porto (quase) não há folgas. Os jogadores não convocados e os elementos que ou não entraram ou jogaram poucos minutos tiveram de dar à perna no final da partida e fizeram uma pequena sessão de treino, essencialmente com corrida, no relvado. Uma forma de não perder ritmo, sobretudo para aqueles que ficaram fora das escolhas de Conceição e que acabaram por assistir ao encontro da bancada.

Entre as ausências, a de Nakajima é a mais complicada de explicar, uma vez que as outras foram de Pepe, lesionado, e Otávio, castigado.