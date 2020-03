Treinos em casa e até alimentação: médico do FC Porto explica medidas aplicadas ao plantel

Com as competições suspensas, os treinos do FC Porto no Olival estão igualmente cancelados. No entanto, isso não significa que os jogadores não possam trabalhar, conforme explicou Nélson Puga, médico dos dragões.





"Os jogadores não treinaram, como se vê os campos estão vazios. Ficaram confinados às suas casas. Estamos em permanente contacto com eles através das redes sociais. Vão-lhes ser disponibilizadas ferramentas de trabalho para casa, vão poder treinar em suas casas. Vão poder ser monitorizados à distância e vamos, inclusive, ter o cuidado de lhes fornecer e colocar ao dispor uma série de medidas que, no fundo, vão evitar e prevenir contactos sociais como sendo, por exemplo, o fornecimento de alimentação", referiu o médico, acrescentando que haverá um serviço para levar as refeições a casa dos jogadores: "Vamos disponibilizar, e penso que todos vão utilizar isso, um serviço para poder fazer chegar refeições para que eles evitem, o mais possível, ter que aceder a espaços exteriores e de contacto, para minimizar riscos de contágio."Nélson Puga, em declarações ao site oficial do FC Porto, sublinhou ainda que os jogadores estão tranquilos e conscientes das medidas que têm de tomar. "O grupo está a reagir com a consciência cívica que deve ter. Perceberam a dimensão do problema, já tinham acatado todas as resoluções que nós tínhamos adotado, já tinham implementado as medidas de restrição social, de etiqueta respiratória, de melhores cuidados de higienização. E perceberam que, a cada dia, nós íamos atualizando aquilo que ia acontecendo. Portanto, como nós viemos a adaptar medidas em função da evolução dos acontecimentos, eles perceberam que isto podia chegar a este ponto. Acataram com tranquilidade, mas penso que vão fazê-lo com um sentido de dever cívico muito grande, portanto vão fazer perceber às pessoas a importância destas restrições sociais e destas medidas, que têm impacto na sociedade mas, acima de tudo, vão ter um impacto mais decisivo e importante no combate e prevenção desta pandemia que estamos a viver", frisou o médico dos dragões.Sobre o futuro, Nélson Puga não teceu comentários definitivos, referindo que é uma situação para ir avaliando passo a passo. "Tudo vai depender da evolução. A retoma terá que acontecer quando se entrar numa fase recessiva e quando as notícias do combate à pandemia começarem a ser mais positivas, mais de acordo com aquilo que forem as recomendações da Direção Geral de Saúde e das entidades diretamente envolvidas e responsáveis pela monitorização deste problema. A retoma dependerá sempre daquilo que são as recomendações externas", avisou, terminando com a convicção que o FC Porto terá de ser um exemplo nesta luta contra o coronavírus: "Estamos tranquilos porque adotámos os procedimentos adequados. Temos consciência da gravidade, não queremos alarmar, mas queremos proceder adequadamente. E é isso que estamos a fazer todos nós, uma vez mais o FC Porto a dar todos os bons exemplos."