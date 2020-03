Treinos em casa já arrancaram: as imagens partilhadas pelo FC Porto

O coronavírus interrompeu o futebol em Portugal e um pouco por toda a Europa, mas isso não significa o fim do trabalho para os jogadores do FC Porto. Bem pelo contrário, tal como demonstram as imagens recentes partilhadas pelos dragões, nas redes sociais, nas quais é possível ver o processo levado a cabo por alguns elementos do plantel azul e branco no âmbito das suas casas.





Tal como havia sido anunciado pelo clube, na sequência das medidas de prevenção adotadas contra o surto, os jogadores azuis e brancos não treinariam em conjunto no Olival, passando a cumprir um plano personalizado no conforto dos seus lares, a fim de evitar riscos de contágio.Esse processo arrancou esta sexta-feira e algumas das imagens foram já dadas a conhecer. Nas fotografias partilhas é possível ver Otávio, Corona e Diogo Costa em plena atividade.