Trio de titulares ficaram de fora

Sérgio Conceição chamou 22 jogadores para a deslocação a Viseu e, por isso, antes do jogo se iniciar viu-se obrigado a ‘cortar’ quatro elementos da lista final de eleitos. A fava saiu a Mbaye, Alex Telles, Uribe e Otávio, que acabaram por assistir ao desenrolar da partida nas bancadas do Estádio do Fontelo. Do quarteto, apenas o guarda-redes Mbaye esteve no relvado, na ajuda ao aquecimento de Diogo Costa, juntamente com Marchesín.

Quanto às ausências de Alex Telles, Uribe e Otávio, trata-se de uma medida de gestão por parte do técnico portista, que conta com o trio para atuar de início no clássico.