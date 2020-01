Trio em dúvida é dor de cabeça

O treino de ontem voltou a não contar com as presenças de Pepe, Nakajima e Zé Luís, todos com problemas físicos e em dúvida para o duelo com o V. Guimarães. O central é, à partida, o único que ainda acalenta esperanças de ir a jogo.

Pepe, de 36 anos, falhou os jogos frente a Moreirense, Varzim e Sp. Braga, devido a uma contusão com edema do músculo solear da perna esquerda, contraída em Alvalade, mas existe alguma expectativa relativamente à reentrada em cena na Taça da Liga. Isto, não obstante o facto de apenas ter feito tratamento e ginásio na manhã de ontem.

Mais difíceis parecem ser as recuperações de Nakajima e Zé Luís. O japonês levou uma pancada no jogo diante do Moreirense e com isso falhou os dois encontros seguintes. O ponta-de-lança debate-se novamente com uma inflamação no joelho esquerdo, fazendo tratamento, tal como o japonês, embora também realize trabalho de ginásio. Os dias de hoje e amanhã serão decisivos para as eventuais recuperações, sendo certo que Pepe e Nakajima seriam vistos com bons olhos por Conceição, já que vinham a ser titulares.