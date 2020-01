Trio em risco para o clássico

Corona e Alex Telles já se encontravam à bica de cartões amarelos e, ontem, Soares juntou-se à dupla, passando a ser três os jogadores em risco de falhar a receção ao Benfica.

Para desfalcarem as opções de Sérgio Conceição no clássico, ‘basta’ que vejam um 5º cartão amarelo em casa do V. Setúbal, num encontro agendado para sábado. O alerta amarelo ganha especial importância pelos jogadores em questão, que são peças-chave na estratégia normalmente adotada pelo treinador.

Em sentido inverso, Otávio, que ontem cumpriu castigo, volta a entrar nas opções no duelo do Bonfim.