Trio falha último treino do FC Porto antes das 'meias' da Taça da Liga

O FC Porto realizou na manhã desta terça-feira o último treino antes de defrontar amanhã o V. Guimarães (19H45) na meia-final da Taça da Liga, no Estádio Municipal de Braga, e Sérgio Conceição voltou a não contar com Nakajima, Pepe e Zé Luís.





Recorde-se que o japonês, de 25 anos, sofreu um hematoma na perna direita na partida em Moreira de Cónegos, complicação à partida relativamente simples de ultrapassar mas que Sérgio Conceição sinalizou com especial gravidade ainda antes do jogo frente ao Varzim: "Tem uma situação de lesão nada bonita de se ver, é um hematoma muito grande". Já o central, de 36 anos, está a contas com uma contusão com edema do músculo solear da perna esquerda ao passo que Zé Luís está a recuperar de uma inflamação no joelho.Para as 12h30 está agendada a habitual conferência de imprensa de antevisão à partida de Sérgio Conceição.