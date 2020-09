«Tripeiros não falharam mais»: FC Porto lembra Supertaça frente ao Benfica com Pinto da Costa em destaque

O FC Porto recordou esta quarta-feira a finalíssima da Supertaça de 1991 frente ao Benfica disputada em Coimbra. No 'Dragões Diário', os azuis e brancos falam de um jogo que terminou com "um presidente ajoelhado, emocionado e certamente grato pela ajuda divina". E uma vitória do FC Porto nos penáltis.





"Oito meses depois dos dois embates originalmente previstos para a decisão da Supertaça Cândido de Oliveira de 1991, FC Porto e Benfica defrontavam-se na finalíssima da prova. Há 28 anos, em Coimbra, os Dragões de Carlos Alberto Silva entraram com dez portugueses e Aloísio, mas foram os encarnados os primeiros a marcar. A cinco minutos do apito final, Paulinho César sofreu falta dentro da área e João Pinto foi chamado à marca dos onze metros. Sem tremer, o capitão enviou o encontro para prolongamento. Na etapa complementar, a igualdade manteve-se, pelo que a finalíssima seria decidida através do desempate por grandes penalidades. Aí, o Benfica chegou a estar a vencer por 3-0, mas a fé inabalável de Pinto da Costa - no banco de suplentes - havia de ter razão de ser. Os tripeiros não falharam mais, Baía defendeu o remate de Mostovoi e coube a Paulinho selar a conquista do troféu para os azuis e brancos, perante um Presidente ajoelhado, emocionado e certamente grato pela ajuda divina", pode ler-se na newsletter diária dos azuis e brancos.