Tudo legal: FC Porto cumpriu regras das substituições apesar das dúvidas dos italianos

O FC Porto não cometeu qualquer ilegalidade no processo das substituições durante a partida com a Juventus (3-2), da 2.ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Nas redes sociais - inclusivamente do clube bianconero - os adeptos italianos levantaram várias questões em torno do facto de os dragões terem feito 6 substituições no encontro (no caso em quatro momentos do mesmo), o que está previsto na lei.





Passamos a explicar: as equipas podem efetuar cinco substituições durante o tempo regulamentar mas, para limitar às interrupções no jogo, só poderão ser feitas em três momentos (o intervalo não conta como um desses momentos). Foi o que fez Sérgio Conceição, esgotando as três ocasiões na segunda parte para colocar em campo três jogadores, aos 61', 71' e 90'.Com a ida para prolongamento, é permitida uma substituição adicional e mais um momento de jogo. Uma vez mais, o FC Porto respeitou as regras. Conceição apenas tinha feito três alterações e, para chegar à seis autorizadas, fez uso do intervalo do prolongamento (não conta como uma das ocasiões) e depois, sim, utilizou o quarto momento, aos 118', para fazer uma dupla substituição.