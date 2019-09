Está mesmo tudo normal com Nakajima, depois do episódio da última jornada da Liga NOS em que Sérgio Conceição se irritou com a postura do japonês durante o jogo frente ao Portimonense. O treinador fez questão de colocar uma pedra no assunto, mas não o deixou de comentar na conferência de imprensa de antevisão do jogo de ontem, ao ponto de registar que não basta ter um contrato assinado com o FC Porto, mas é também importante senti-lo... Certo é que Nakajima já terá percebido a questão e ontem foi convocado, foi incluído na ficha de jogo e brincou com os companheiros durante o habitual aquecimento que os suplentes fazem antes de cada duelo.