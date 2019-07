Tulipa substitui Mário Silva ao comando dos sub-19

Os campeões da Europa de sub-19 em título vão ser orientados por Tulipa. O FC Porto anunciou ontem o quadro de treinadores das principais equipas da sua formação e o grande destaque passa naturalmente pela chegada de Tulipa à equipa júnior.

Os sub-19, que na última temporada venceram a Youth League, vão estar sob o comando do técnico gaiense, de 46 anos, que é promovido dos sub-17. O sucessor de Mário Silva deixou um lugar em aberto naquele escalão, que, no caso, irá ser ocupado por Ricardo Malafaia, depois deste ter estado ao leme dos sub-16 azuis e brancos, que competem formalmente ao serviço do Padroense. Inalterada ficará a liderança dos sub-15, uma vez que Sérgio Ferreira continuará a orientar o escalão.

A promoção de Tulipa ao mais alto nível dos escalões de formação insere-se, segundo uma nota publicada ontem pelo FC Porto no seu site, num "modelo de desenvolvimento do clube", cuja "aposta passa por técnicos identificados com esse modelo e que já estavam no FC Porto, com caráter, competência e paixão para provocar o desenvolvimento dos jogadores e das equipas e fazerem cumprir os valores da formação do clube". Note-se que, se a equipa principal não se apurar para a fase de grupos da Champions, como vencedores em título os sub-19 poderão participar na Youth League através do caminho dos campeões, se houver vaga para tal.



Vítor Martins com Rui Barros



Com o futuro técnico da formação devidamente esclarecido, o FC Porto dará informações sobre a equipa B em breve. Rui Barros vai continuar ao comando da equipa que, tudo indica, iniciará os seus trabalhos na próxima semana. A única alteração na equipa técnica deve passar pela inclusão de Vítor Martins, que não acompanhou Luís Castro para o Shakhtar Donetsk.