Turcos adiantam investida forte do Fenerbahçe por Marega

Em final de contrato com o FC Porto, e ainda sem perspetivas de alcançar uma renovação, Moussa Marega poderá estar mesmo a viver os seus últimos meses enquanto jogador dos dragões. De acordo com a imprensa turca, o Fenerbahçe avançou de forma decidida para a sua contratação nos últimos dias e de acordo com a informação veiculada pelo jornalista Volkan Demir, do jornal 'Sabah', o negócio está num "ponto positivo".





Por esclarecer está apenas se esta investida do emblema de Istambul terá em vista uma transferência no imediato ou para a próxima temporada. Caso o ideia do Fenerbahçe passe por uma contratação neste defeso, os dragões poderão ainda garantir algum encaixe financeiro, ao contrário do que sucederia caso a transferência se der no final da época, altura na qual o avançado maliano sairia a custo zero.