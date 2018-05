Valencia é o provável destino de Marcano, isto com o Betis a tentar também seduzir o central que se encontra em final de contrato com o FC Porto, para mais com novos argumentos depois de o clube andaluz se ter apurado para a Liga Europa. Mas no campeonato turco também há quem esteja atento ao espanhol...De acordo com várias informações com origem na Turquia, tanto o Besiktas, que vai perder o sérvio Tosic, como o Fenerbahçe, que procura um novo central de nível europeu – Mangala também está referenciado – têm Marcano em ponto de mira.O subcapitão portista ainda não terá tomado uma decisão sobre o seu futuro, o FC Porto alimenta esperanças na renovação e a verdade é que ontem o espanhol ainda estava na Invicta...