Turcos avançam preço a pagar por Aboubakar

O FC Porto estará disposto a libertar Aboubakar na reabertura do mercado de transferências, em janeiro, por 3 milhões de euros. A informação foi avançada pelo jornal ‘Fanatik’, da Turquia, que na última semana já tinha dado conta do ressurgimento do interesse do Besiktas no avançado do FC Porto.

Aboubakar teve a oportunidade de comentar o tema após o último jogo feito pela sua seleção, dando conta de ter ficado algo magoado com o presidente do Besiktas, Fikret Orman, que no último verão justificou o falhanço da mudança do camaronês para Istambul com exigências salariais do jogador. O preço pelo qual o FC Porto poderá libertar Aboubakar fica por confirmar, sendo certo que a SAD não veria com maus olhos negociar o avançado, até para baixar os seus custos com pessoal.