TV russa goza com FC Porto: «Não temos autorização para exibir conteúdos para adultos»

Desculpe, mas não temos licença para veiculação de conteúdo para adultos.

Boa sorte, @FCPorto pic.twitter.com/dV4LyMoWuw — ???? ?? (@MatchTV) August 13, 2019

A derrota ( 2-3 ) e consequente eliminação do FC Porto na 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões gerou um comentário em tom de gozo da estação televisiva russa Match TV. Depois de ter falhado um acordo com os dragões nas negociações para a transmissão da partida entre portistas e Krasnodar, na 2.ª mão, a TV russa 'atirou-se' ao clube português nas redes sociais."Pedimos desculpa, mas não temos autorização para exibir conteúdos para adultos. O Krasnodar destruiu o FC Porto na primeira parte e sobreviveu na segunda", podia ler-se na publicação da Match TV no Twitter, que incluia ainda uma imagem do site pornográfico 'PornHub' adaptada com o nome 'Portohub'.De acordo com a imprensa russa, o FC Porto não permitiu a transmissão pouco tempo antes do início do duelo. "Nós damos o direito de transmissão se formos pagos antecipadamente", terá dito Francisco J. Marques, em declarações reproduzidas pelo jornal russo ‘SportExpress’. Já o diretor de conteúdos, Gavriil Gordeyev, afirmou também à imprensa local que os advogados da Match TV estiveram a negociar com o FC Porto até às 19h50, 10 minutos antes do apito inicial, mas sem sucesso."Apesar de um acordo por escrito, o FC Porto alterou as condições uma hora e meia antes do jogo e recusou-se a fornecer o sinal", queixou-se a Match TV num comunicado na mesma rede social, ainda antes do fim da partida.