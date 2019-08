TV russa mostra alegada troca de e-mails e acusa FC Porto de quebra de contrato

Depois de ter falhado a transmissão do FC Porto-Krasnodar, a Match TV, estação russa, emitiu esta quarta-feira um comunicado a apontar o dedo a uma alegada quebra de contrato dos dragões. O canal, através do diretor Gavriil Gordeev, refere que acordou com os portistas a cedência dos direitos por 50 mil euros, valor cujo pagamento terá ficado estipulado para 1 de setembro.

No entanto, e de acordo com o relatado pela estação russa, os dragões terão exigido, a cerca de 1h40 do apito inicial, que o pagamento fosse feito ainda antes do arranque. Essa situação, segundo o líder do canal, seria impossível de concretizar em tão curto espaço de tempo, o que terá feito cair o acordo. Junto ao comunicado, refira-se, Gavriil Gordeev anexou imagens de um alegado contrato e de uma troca de emails com o clube.

Recorde-se que ontem, depois do jogo, a TV russa 'atirou-se' ao clube português nas redes sociais, em tom de gozo. "Pedimos desculpa, mas não temos autorização para exibir conteúdos para adultos. O Krasnodar destruiu o FC Porto na primeira parte e sobreviveu na segunda", podia ler-se na publicação da Match TV no Twitter, que incluia ainda uma imagem do site pornográfico 'PornHub' adaptada com o nome 'Portohub'.