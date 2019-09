UEFA abre processo contra o FC Porto para investigar alegados atos de racismo

Numa fase em que UEFA e FIFA fazem da luta contra o racismo uma das suas principais batalhas,sabe que o organismo europeu abriu um processo disciplinar contra o FC Porto, com vista a investigar os alegados atos racistas que terão tido lugar quinta-feira, no estádio do Dragão, durante o, para a Liga Europa.Em causa estão cânticos de teor racista alegadamente proferidos por Fernando Madureira, líder da claque Super Dragões, quando Nsame se preparava para bater um penálti contra a equipa da casa.sabe que o clube, que arrisca uma pesada sanção, ainda não foi notificado.