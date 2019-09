UEFA arquiva processo contra o FC Porto por racismo

Golo do Young Boys! Marcam os suíços, empatando o jogo com os dragões, através de um penálti marcado por N'Same. pic.twitter.com/BBk5ipd3YN — SPORT TV (@SPORTTVPortugal) September 19, 2019

A UEFA arquivou o processo disciplinar contra o FC Porto que havia aberto após os alegados atos racistas que terão tido lugar no estádio do Dragão, durante o jogo com os suíços do Young Boys , para a Liga Europa.Em causa estavam os cânticos de teor racista alegadamente proferidos por Fernando Madureira, líder da claque Super Dragões, quando Nsamé se preparava para bater um penálti contra a equipa da casa.O facto de ser conhecido no mundo do futebol como Macaco leva o líder dos Super Dragões, Fernando Madureira, a reduzir o episódio da noite de quinta-feira a um mal-entendido."O megafone estava aberto e pode ter sido alguém a chamar-me ou até eu a dirigir-me alguém na bancada. Já me acusaram de tudo, mas de ser racista é a primeira vez. Não faz sentido outra explicação porque sempre fui conhecido como Macaco, jogo futebol com o número 9 e o nome Macaco nas costas e mesmo as minhas redes sociais são denominadas de Macaco líder como posso demonstrar a quem tiver dúvidas", assevera o conhecido adepto dos azuis e brancos."Temos o cuidado de controlar quaisquer cânticos que possam ter essas conotações. Nunca tive a intenção de insultar o jogador do Young Boys e não faria sentido fazê-lo em português. Para isso insultava-o em inglês", desabafou Fernando Madureira, que pretende isolar os Super Dragões de qualquer polémica."Na claque a única cor que existe é o azul. Não existem distinções por haver elementos brancos, pretos ou amarelos. O que aconteceu neste jogo foi uma situação que não pode ser direcionada para a intenção que pretendem dar-lhe", acrescentou Madureira, que precisamente por isso não admitia qualquer castigo.