Jesús Corona foi castigado com dois jogos de suspensão pela UEFA, por alegadamente ter forçado um cartão amarelo na partida com o Schalke 04 - demora na marcação de um livre -, com o intuito de 'limpar' os cartões frente ao Galatasaray, uma partida da fase de grupos que já não tinha implicações no apuramento dos dragões para a fase seguinte da Liga dos Campeões.O mexicano não vai assim estar presente no jogo da primeira mão dos oitavos-de-final diante da Roma, em Itália, no próximo dia 12.