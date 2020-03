UEFA castiga Soares com três jogos de suspensão

O Comité de Ética, Controlo e Disciplina da UEFA aplicou três jogos de suspensão a Soares devido à expulsão na receção ao Bayer Leverkusen, para a segunda mão dos 16 avos da Liga Europa.





Além desta pesada pena a Soares, o FC Porto também foi punido em 63 mil euros por irregularidades nessa mesma eliminatória frente aos alemães. O atraso no reinício do jogo em Leverkusen valeu 35 mil euros de multa, ao qual acresce uma coima de dez mil euros por conduta imprópria no jogo do Dragão. Devido ao acesso das bancadas estar bloqueado, o clube também foi punido com 18 mil euros de multa.