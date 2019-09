Último suspiro é trunfo especial na era Sérgio Conceição

Os últimos minutos têm sido bons conselheiros do FC Porto de Sérgio Conceição e tudo começou precisamente frente ao Portimonense, num jogo da Taça de Portugal, em 2017/18, com Aboubakar e Brahimi a darem a volta ao jogo nos descontos. No mesmo ano, Herrera marcou o golo que encaminhou o título na Luz aos 90 minutos e Marega praticamente selou a festa com um tento ao Marítimo, aos 89’. Na época passada, Telles deu a vitória frente ao Belenenses SAD com um penálti nos descontos, Soares o triunfo frente a Tondela, aos 85’, e Sp. Braga, aos 88’, e Hernâni fechou as contas frente a Boavista e Leixões. Este ano, foi a vez de Marcano acertar no último suspiro.