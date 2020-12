«Um painel com Sérgio Conceição, Jesus e Carvalhal juntos? Devia ser engraçado!»

Um "painel engraçado". Seria assim que Sérgio Conceição perspetivava um painel de comentadores de TV composto por Jorge Jesus, Carlos Carvalhal e... ele próprio.





"Dependia do tema em cima da mesa. Acredito que falaríamos de futebol e não do futebol. Há muitas coisas que são comentadas que têm impacto em termos de audiência, mas há coisas do jogo, montar a equipa desta ou daquela forma, porque jogou este e aquele, as pessoas gostariam de ouvir. Há os que não entendem tanto e gostam de ouvir umas pessoas dizerem disparates que se calhar dão audiência. Mas devia ser um painel engraçado", afirmou esta sexta-feira o treinador do FC Porto em conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Tondela.