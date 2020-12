«Uma coisa é participar nas competições europeias, outra é ser um clube europeu. Em Portugal só há um»

O FC Porto destacou esta quarta-feira os números que alcançou na Champions, fazendo uma comparação com os rivais.





"O sucesso do FC Porto na competição de futebol mais difícil do mundo está longe de ser novidade, mas não pode ser diminuído ou banalizado. Há um dado que é como o algodão e que até foi destacado por Sérgio Conceição, normalmente avesso a estatísticas. Ontem foi garantida a 16.ª qualificação azul e branca em 24 participações na fase de grupos, um registo que suplanta o dobro do conjunto dos apuramentos de outras equipas portuguesas: o Benfica alcançou-o cinco vezes, o Boavista uma, o Sporting outra", pode ler-se no Dragões Diário.E não se ficou por aqui o FC Porto na newsletter diária: "Se olharmos apenas ao passado mais recente, esta é a terceira qualificação do FC Porto em três participações na prova com Sérgio Conceição como treinador. É a quarta nas últimas quatro presenças na Champions, a quinta nas últimas seis. Estes números não têm paralelo no futebol português e colocam o FC Porto num patamar muito acima dos outros. Uma coisa é participar nas competições europeias, outra coisa é ser um clube europeu. Em Portugal só há um".O FC Porto criticou também a arbitragem e atirou-se a Fernandinho: "Dinheiro não compra classe ou noção". Leia aqui.