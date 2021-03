Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Uma dúzia de jogadores sem descanso: FC Porto com grupo reduzido no Olival Para já há 12 elementos do plantel convocados para as seleções e ainda há a dúvida Marega





BAIXAS. Corona e Taremi chamados por México e Irão

• Foto: josé gageiro / movephoto