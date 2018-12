Uma mão-cheia de cambalhotas para o tal recorde

Ganhar 16 jogos de forma consecutiva nunca é fácil, mas no caso da série vitoriosa do FC Porto há a registar a dificuldade extra de ter de virar os últimos cinco encontros a nível nacional. Foi, portanto, de cambalhota que os dragões de Sérgio conseguiram entrar na história do clube, dando a volta aos jogos com Portimonense, Santa Clara, Moreirense, Rio Ave e Belenenses. Acabaram assim com um final feliz cinco jogos que não começaram da melhor forma. No que a golos diz respeito, as 16 vitórias seguidas foram, naturalmente, extremamente favoráveis para os dragões. O registo é de 45 marcados e apenas 14 sofridos, o que dá uma diferença positiva de 31 golos. É obra!