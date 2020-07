Uribe com entorse "ainda em estudo" e Luis Díaz com mialgia

Algumas horas depois do desaire em Braga, o FC Porto voltou aos trabalhos no Olival na manhã deste domingo e o departamento médico esclareceu os problemas físicos de Mateus Uribe e Luis Díaz, que saíram lesionados do duelo da última jornada da Liga.





De acordo com o boletim clínico portista, o médio sofreu uma contusão com entorse no joelho esquerdo e a lesão permanece ainda em estudo, ao passo que o extremo contraiu uma mialgia na face posterior da coxa esquerda.O problema de Uribe, apesar de não estar totalmente esclarecido, deve retirá-lo da final da Taça, enquanto que Díaz poderá alimentar algumas esperanças de estar presente no encontro com o Benfica, dependendo da evolução registada ao longo da semana.Os dragões cumprem um dia de folga esta segunda e voltam a treinar no Olival terça-feira, a partir das 10.30.