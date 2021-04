Uribe: «Ainda há um jogo para jogar»

Matheus Uribe considerou que o FC Porto sai com "sabor amargo" após a derrota com o Chelsea, mas o médio colombiano garantiu que os dragões vão dar tudo no jogo 2.ª mão para seguir em frente na Liga dos Campeões.





"Saímos com um sabor amargo, mas com a cabeça levantada pelo que fizemos. Faltou um pouco de contundência para defrontar este tipo de equipas. Num minuto podem marcar-te e os jogos duram 90 minutos. Não fomos contundentes. Eles fizeram dois golos, mas nós vamos com a cabeça levantada. Vamos prosseguir no nosso trabalho. Ainda há um jogo para jogar", afirmou Uribe, à TVI 24."Com a qualidade que temos, podemos reverter qualquer situação. Temos de corrigir os erros individuais que não podemos cometer contra estes adversários", acrescentou.