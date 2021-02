Uribe após o triunfo sobre a Juventus: «Queríamos manter o resultado a zero»

Matheus Uribe lamentou o golo sofrido pelo FC Porto nos minutos finais do triunfo sobre a Juventus, mas o médio colombiano destacou a grande exibição da equipa na 1.ª mão dos 'oitavos' da Champions.





"Queríamos manter o resultado a zero, mas neste tipo de jogos com adversários como a Juventus não podemos cometer erros. Fica como experiência. Estamos orgulhosos pelo trabalho que fizemos. Estivemos defensivamente organizados, todos os jogadores fizeram o que tinham de fazer e fizemos um grande trabalho em campo", afirmou Uribe, à TVI 24.Confiante para a 2.ª mão, em Turim, o jogador do FC Porto aponta já todas as baterias para a Liga NOS. "É um primeiro passo importante, uma vitória, agora é recuperar da melhor maneira e pensar no jogo do campeonato", concluiu Uribe.