Uribe: «As vitórias facilitam a adaptação»

Mateus Uribe teve de esperar um par de jogos para poder mostrar-se ao serviço do FC Porto, mas o certo é que não tardou em cair no goto dos adeptos. O médio colombiano deixou boas indicações logo na estreia, no adverso jogo com o Krasnodar, e, desde então, pegou de estaca no onze azul e branco, assumindo-se mesmo com uma peça fundamental na recente série vitoriosa dos dragões.

Numa altura em que seria expectável que estivesse ainda a adaptar-se à mudança para a Europa, o jogador ex-América dá mostras de estar integrado quase em pleno, isto pouco mais de um mês depois de ter chegado à Invicta. Como? O próprio deixou a receita.

"A receção que me fizeram no FC Porto facilitou tudo. Receberam-me de braços abertos. Os jogadores, a direção, a equipa técnica. Foi muito gratificante para mim e para a minha família e facilitou a adaptação. Para além disso, vimos numa série de vitórias consecutivas e isso faz com que trabalhar com o grupo, conhecê-lo e perceber o que o míster pretende se torne também mais fácil. É mais fácil sobre vitórias. Agora quero continuar a adaptar-me, espero seguir assim e conseguir muitas coisas", referiu, à imprensa colombiana, durante o estágio da seleção.

Feliz pela oportunidade de jogar no Dragão, sobretudo por poder cumprir um desejo antigo de jogar no Velho Continente, Uribe garantiu ainda estar na máxima força para os desafios que se avizinham.

"Estou muito feliz no FC Porto. Feliz por este novo passo, por cumprir o sonho de ir para a Europa, que acho que todos traçamos quando começamos a jogar. Estou motivado com esta série de vitórias e muito focado. Estamos numa fase de triunfos e isso tem ajudado", assegurou.



Eliminação precoce na Copa América ainda é dor presente



A queda da seleção colombiana ante o Chile, ainda nos quartos-de-final da Copa América, deixou marcas no grupo e o próprio Uribe não escondeu esse fator. "A eliminação doeu e ainda seguimos algo tristes pelo que aconteceu. Sabíamos que era uma competição importante para nós, até pela forma como a começámos", assumiu o médio, lesto a garantir uma resposta própria no duplo compromisso que se segue, frente ao Brasil e à Venezuela. "A derrota magoou, mas, ao mesmo tempo, dá-nos esperança para os desafios que se seguem. Temos que continuar a melhorar. Esta nova era com Carlos Queiroz, que vem implementando coisas novas, novas estratégicas, ajuda-nos a continuar a crescer", asseverou.



Pronto para jogar na posição que Queiroz quiser



Se, no FC Porto, Uribe é utilizado no duplo pivô ao lado de Danilo Pereira, no centro do meio-campo, na Colômbia o cenário tem variado, com o médio a surgir, não raras vezes, como médio/ala-direito. Uma nova posição que, segundo o próprio, não corresponde ao seu posto natural, mas que é sintomática da sua vontade de contribuir para a equipa. "Eu sou um profissional, sou um jogador que tem de se acomodar ao que o professor quiser. Ele é o encarregado para dirigir esta orquestra, digamos assim. Onde quer que me ponha, tenho de dar 100 por cento. Eu sou um jogador de jogar mais perto do médio mais defensivo, o ‘volante’, mas se tiver de jogar por fora porque o míster quer, assim farei", apontou o jogador do FC Porto.