Uribe calibrou a mira nas férias

Uribe parece finalmente ter reencontrado a veia goleadora que era uma das suas imagens de marca antes da chegada ao Dragão e ontem somou o seu terceiro golo nesta pré-temporada. O médio colombiano fez um dos dois golos com que o FC Porto venceu o Nacional, em jogo particular, e voltou a dar provas de que regressou das férias cheio de gás e com a mira calibrada. Depois de uma primeira época no FC Porto em que apenas fez o gosto ao pé por uma vez, curiosamente no último jogo do campeonato passado, frente ao Sp. Braga, o camisola 16 tem sido um dos jogadores portistas que mais tem faturado nesta fase de preparação. Sérgio Oliveira, aos 49’, foi o responsável pelo outro golo que coloriu o marcador, num jogo que marcou a estreia do reforço Evanilson.

Ora, para este encontro, de referir que Sérgio Conceição deixou de fora Danilo, Alex Telles, Diogo Leite e Marega por opção, não podendo contar também com Marcano, Nakajima, Mbaye e Cláudio Ramos, estes devido a lesão. De resto, este foi o último treino da semana, visto que agora o plantel azul e branco goza um dia de folga e apenas volta amanhã.