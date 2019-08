Uribe chega e vai logo para a Rússia

Sendo aguardado na Invicta logo ao início da manhã, Uribe vai realizar um verdadeiro sprint no sentido de resolver todas as questões burocráticas e oficializar a sua ligação ao FC Porto, isto depois de o América já ter assumido o entendimento com os azuis e brancos, deixando a transferência pendente da assinatura do jogador até 2023. O médio custa 9 milhões de euros, vai auferir 1,9 milhões anuais e Sérgio Conceição pretende que viaje de imediato para Rússia com a comitiva oficial, ao início da tarde. Vai ser inscrito na UEFA e o técnico decidirá se conta desde já, mesmo sem treinos, ou se apenas para a 2.ª mão.