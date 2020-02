Uribe com a cabeça ligada

Uribe surgiu na partida de ontem com um visual renovado. O médio colombiano chocou com João Afonso na partida frente ao Gil Vicente, num lance que o deixou a sangrar do sobrolho. Ora, se na partida com o Gil Vicente o camisola 16 dos dragões foi obrigado a fazer o resto do encontro com a uma fita na cabeça, o mesmo acabou por acontecer frente ao V. Setúbal. Numa perspetiva de segurança, o médio jogou com a cabeça ligada no Bonfim, mas tal não afetou o seu rendimento. Aliás, o ex-América, que parece já ter recuperado a confiança de Sérgio Conceição após o episódio da festa, finalizou mesmo o jogo de ontem como lateral-direito (Manafá passou para a esquerda).