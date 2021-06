Uribe contente na seleção: «Já vinha demonstrando regularidade no FC Porto»

Mateus Uribe tem sido um dos elementos mais importantes da seleção colombiana na Copa América, e, no seu entender, isso é resultado da regularidade que conquistou no FC Porto. “Estou contente por ter esta continuidade exibicional, já vinha demonstrando uma regularidade de jogos importante no FC Porto, por isso tinha a esperança e ânsia de vir à seleção e ser uma peça fundamental”, assumiu o médio, de 30 anos, em declarações à imprensa colombiana.

A confiança transmitida por Reinado Rueda fez o resto: “O treinador deu-me confiança, colocou-me em campo, e isso é muito importante para mim, para seguir com essa continuidade, para continuar a crescer e poder acrescentar o que sei à seleção. O selecionador pede-me para ser um médio ‘misto’ , que faça a ida e volta.”