Uribe: «Desfruto ao máximo mas com responsabilidade»

Mateus Uribe está uma vez mais ao serviço da seleção colombiana, onde se tornou uma peça importante para o português Carlos Queiroz. O médio do FC Porto está empenhado nos jogos de preparação frente a Chile e Argélia, o primeiro em Espanha e o segundo em França, mas fez um intervalo para falar sobre a sua experiência na Europa e especialmente no FC Porto, onde também se fixou rapidamente entre as primeiras opções de Sérgio Conceição.

O colombiano, de 28 anos, fez um balanço positivo dos primeiros dois meses ao serviço dos dragões, assumindo que está a desfrutar bastante, embora o faça com toda a responsabilidade. "Estou muito contente na Europa, a desfrutar desse passo. É um sonho para qualquer jogador conseguir essa projeção, pelo que desfruto ao máximo, mas com muita responsabilidade", revelou Uribe, em declarações à imprensa do seu país.

O médio mostrou-se satisfeito pela forma rápida como se adaptou a uma nova realidade na sua carreira, já que é a primeira vez que tem uma experiência no futebol europeu, sendo que os resultados também ajudaram a essa integração. "Graças a Deus que as coisas estão a correr da melhor forma. A equipa vem conseguindo bons resultados e essa circunstância ajuda a adaptar-me muito mais facilmente. Quanto à ideia de jogo do treinador, também a vou entendendo melhor a cada treino que passa, o que ajuda igualmente a que me adapte mais depressa aos companheiros e ao clube", prosseguiu o colombiano, destacando o facto de ter ao seu lado na Invicta o compatriota e companheiro de seleção Luis Díaz, que também se encontra nesta convocatória.

"Sim, ajuda sempre ter pessoas da tua confiança por perto e tendo-as ao teu lado facilita muito mais a adaptação, não só por causa do idioma, mas também da cultura. A adaptação faz-se mais facilmente com pessoas conhecidas", destacou Uribe, que rapidamente conquistou um lugar de relevo no FC Porto.

Firme no onze

Desde que se estreou, frente ao Krasnodar, quando substituiu Sérgio Oliveira, o colombiano nunca mais perdeu o lugar. Soma todos os minutos no campeonato e Liga Europa, tendo falhado apenas a jornada inaugural da Taça da Liga, por gestão física. Somando boas exibições na equipa de Sérgio Conceição, neste momento falta-lhe um golo para abrilhantar esta nova experiência na sua carreira.



Clássico da Luz confirmou aposta de Conceição



Sérgio Conceição viu em Mateus Uribe a aposta certa para colmatar a saída de Héctor Herrera e a verdade é que o internacional colombiano tem dado razão ao técnico. Entre algumas boas exibições que fez pelos dragões, aquela que sobressaiu mais foi a do clássico da Luz, quando a teia montada por Uribe no meio-campo amarrou grande parte da estratégia ofensiva do Benfica. O colombiano chegou ao final do jogo com o incrível registo de 14 recuperações de bola, quatro interceções e 31 passes certos, além de que não cometeu qualquer falta, o que é sempre de vincar num clássico. Uribe tem tido no capitão Danilo Pereira um parceiro de eleição, já que até ao momento jogaram sempre juntos desde que o colombiano chegou ao Dragão.