Uribe diz que o FC Porto "não tem margem de erro" e dedica triunfo a Quintana

Matheus Uribe marcou o primeiro golo do FC Porto na vitória em casa do Marítimo por 2-1, e salientou que os dragões não têm qualquer margem de erro. Para a semana, há clássico com o Sporting, com as duas equipas separadas por 10 pontos.

Jogo:

"É um campo difícil, enfrentámos uma grande equipa que sabemos que em sua casa é forte. Marcámos, mantivemos a ordem quando empataram e por sorte no final conseguimos o resultado que queríamos."

Pressão total:

"Tivemos tanto tempo a bola, um descuido ou um pontapé largo complica. Estávamos muito com a bola mas temos de estar sempre concentrados atrás. Não podemos permitir que marquem esse tipo de golos."

10 pontos:

"Não temos margem de erro e temos de ganhar até ao último jogo. É a mentalidade que temos. Aproveito para dedicar esta vitória ao Quintana. Um abraço e força que estamos com ele."

Clássico

"Todos os jogos são finais. Para isso está o Porto, para enfrentar com atitude todos os jogos que temos"