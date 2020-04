Uribe e a herança colombiana no Dragão: «Traz-nos peso e responsabilidade»

No verão passado, Uribe e Luis Díaz aterraram no Dragão com a missão de dar seguimento à história de sucesso que outros colombianos fizeram com a camisola do FC Porto. Uma herança pesada mas que tem coisas boas, admitiu o médio, em entrevista ao programa 'Primer Toque' do canal colombiano 'Win Sports'.





"Aqui há um peso e uma responsabilidade diferente por tudo o que fizeram Falcão, James, Jackson e Guarín… Também o Juanfer [Quintero]. Todos com peso no clube, conseguiram coisas importantes. Mas também é um ponto a favor porque olham para os colombianos com bons olhos e há um bom acolhimento, com grande expectativa. Depois depende da capacidade de cada um, da disciplina, para podermos mostrar a nossa qualidade em campo", considerou Uribe, que já se sente totalmente adaptado à realidade portista."Sinto-me muito adaptado, pelos minutos, pelas oportunidades, por todos os conselhos que me deram do corpo técnico. O grupo que temos torna tudo fácil, a adaptação, não só a minha como também a do Luis [Díaz]. A experiência na Liga Europa também foi muito importante para mim. Ficou aquém das expectativas, foi curta para o que queríamos, mas fez-me crescer, deu-me mais experiência. Estou contente e com vontade de seguir neste caminho", analisou o camisola 16.