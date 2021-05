Uribe e as contas do título para o FC Porto: «Continuamos a acreditar»

O FC Porto empatou, esta quinta-feira, a um golo, frente ao Benfica, no Estádio da Luz. Uribe foi titular na equipa de Sérgio Conceição e fez à BTV o rescaldo do jogo: "Foi um jogo muito complicado. Já sabíamos que vínhamos enfrentar um grande rival e foi isso que aconteceu. A nossa equipa teve o domínio do jogo, com muito mais posse de bola e mais ataques do que o adversário."





Apesar disso, foram mesmo os encarnados que estiveram mais próximos de chegar aos três pontos e viram o segundo golo ser anulado já para lá do tempo regulamentar. Os dragões somaram um ponto para o que resta da corrida ao título e vêem a possibilidade de vencer o campeonato cada vez menos provável, mas o jogador garante: "Seguimos juntos até ao final e a pensar em ganhar mais jogos. Nós temos uma mentalidade de ir jogo a jogo. Há mais pontos para conquistar até ao final e a equipa vai manter a cabeça erguida."O FC Porto tem, agora, uma desvantagem de oito pontos para o Sporting, primeiro classificado da Liga NOS. Contudo, os azuis e brancos não deitam a toalha ao chão. "Título? Continuamos a acreditar. A qualidade que tem esta equipa e estes jogadores permitem-nos acreditar", finalizou Uribe.