Uribe: «É característica do FC Porto levantar-se depois de um momento difícil»

Uribe destacou a importância do triunfo do FC Porto sobre o Gil Vicente (2-1), na sequência da derrota na final da Allianz Cup. À Sport TV, o médio portista garantiu que os dragões não atiraram a toalha ao chão.





"Contente, são três pontos muito importantes, conquistados na nossa casa. Vínhamos de um golpe duro, mas é uma característica do FC Porto levantar-se depois de um momento difícil. Está a começar agora a 2ª volta e vamos encará-la com grande motivação depois desta vitória.""Perder a Allianz Cup foi um golpe duro, tínhamos toda a intenção de ganhar essa taça. Mas temos muitos objetivos pela frente e vamos encará-los de cabeça levantada.""A presença do selecionador [Carlos Queiroz] na bancada é uma motivação extra. Fico contente que ele tenha estado cá e, sobretudo, contente com os três pontos conquistados."